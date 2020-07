Mezzi militari in mostra a Bell'Italia di Bellaria: i carabinieri sfoggiano il Wrangler

Attualità

| 11:10 - 27 Luglio 2020

I carabinieri ospiti della manifestazione Bell'Italia a Bellaria-Igea Marina.

Domenica pomeriggio l'arma provinciale dei carabinieri ha partecipato alla manifestazione “Bell’Italia”, esposizione di mezzi militari e delle forze dell’ordine organizzata dal Comune di Bellaria-Igea Marina nell’area del polo Est. Sono stati esposti moto e veicoli in dotazione al comando provinciale, tra cui una jeep Wrangler in dotazione alla compagnia di Riccione. Donata all’Arma nel 2018, è allestita con un kit di elaborazione specifico per il fuoristrada, è in grado di svolgere agevolmente i compiti di perlustrazione del lungomare romagnolo tra Cattolica e Bellaria Igea Marina. Presente personale qualificato che ha illustrato ai visitatori le attività dell’arma riminese durante il periodo estivo nonché le modalità di utilizzo dei citati veicoli.