FOTO Aumentano i controlli sul lungomare di Rimini: 8 denunce per furto, ricettazione e spaccio

Cronaca

Rimini

| 11:07 - 27 Luglio 2020

I controlli dei carabinieri nel fine settimana sul lungomare di Rimini.

Si intensificano i controlli delle forze dell'ordine sul lungomare e in particolare nella zona di Bellariva di Rimini, ci piace pensare anche grazie alla segnalazione che abbiamo pubblicato il 21 luglio su sollecitazione dei gestori dell'hotel Amoha. Nel corso del fine settimana i carabinieri hanno segnalato 8 persone in stato di libertà per varie ipotesi di reato, tra cui spaccio, furto, rapina, ricettazione e porto abusivo di armi.



È stato fermato e identificato un 20enne riminese che vicino alla stazione era stato visto cedere 5 grammi di marijuana a un 22enne riminese ed è stato trovato in possesso di oggetti atti a offendere, per l'esattezza un coltello a serramanico e un tirapugni nascosti nel motorino. Perquisito, è trovato in possesso di altri 26 grammi di droga.



Un 48enne algerino è stato fermato dagli operanti nel tentativo di fuggire dopo aver sottratto con destrezza uno zaino contenente documenti e denaro contante a un turista milanese intento a consumare la cena in un locale di piazzale Beccadelli. Un 27enne marocchino è stato invece sorpreso all’interno di un negozio di articoli sportivi subito dopo aver indossato un costume da bagno nel tentativo di sottrarlo. Nei suoi confronti è stata emessa anche una segnalazione per inosservanza della legge sull'immigrazione.



Un 25enne senegalese che doveva essere espulso dall'Italia per il reato di ricettazione è stato invece trovato al parco Murri. Stesso reato attribuito a un 36enne marocchino, fermato in viale Regina Margherita mentre si portava via un monopattino rubato.



Infine un 21enne salernitano è stato fermato e sanzionato perché alla guida di un camper senza patente, peraltro mai conseguita.



Questo il bilancio di 14 posti di controllo che hanno permesso di controllare e identificare 98 persone a bordo di 77 mezzi, o anche a piedi.