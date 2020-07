Cronaca

Rimini

| 08:53 - 27 Luglio 2020

I vigili del fuoco chiamati sul posto da un passante, foto di repertorio.

Rifiuti dati alle fiamme ai piedi di un albero in mezzo alla strada per gioco. Una "bravata" che è andata in scena tra sabato e domenica, in viale Vespucci a Rimini. Il fatto è accaduto altezza del Savoia, attorno alle 4.30 del mattino, in seguito a una segnalazione relativa a un principio di incendio. L’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante, le fiamme stavano iniziando ad attecchire il tronco dell’albero.