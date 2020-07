Un nuovo defibrillatore a servizio della scuola media e della palestra di Coriano

Attualità

| 08:17 - 27 Luglio 2020

Nuovo defibrillatore automatico esterno alla scuola secondaria di primo grado di Coriano, un dono per la vita da parte dell’associazione corianese “Festa per far Festa”. Il Dae si trova all’interno della scuola, all’ingresso della palestra, anche per garantire alle società sportive che utilizzano la palestra di poterlo usare in caso di necessità.



«Ringraziamo sentitamente tutti i ragazzi di Festa per far Festa per aver donato uno strumento a noi così prezioso e la Croce rossa he effettuerà la formazione di una decina di persone tra docenti, collaboratori scolastici e dipendenti comunali con un corso che rientra sempre nella donazione dell’associazione», sottolinea la dirigente scolastica Fabiola Mazzei, cui si aggiunge Daniele Ugolini, presidente dell'associazione: «Il 15 novembre il nostro gruppo ha organizzato una cena di beneficenza proprio a questo scopo. È un piacere dare una mano a migliorare il nostro paese ed è sempre bello poterlo fare divertendoci insieme». Immancabile il riconoscimento dell'amministrazione Spinelli.