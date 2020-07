Coriano riparte assieme alla Romagna: tre eventi in programma per la Settimana Rosa

Eventi

Coriano

| 08:09 - 27 Luglio 2020

Il castello malatestiano di Coriano.

In posizione baricentrica tra lo Stato di San Marino e la riviera, tra le valli del Conca e del Marecchia, Coriano è tra i luoghi dell'entroterra romagnolo che cerca di dare risposte pronte alle esigente più variegate dei turisti in visita in questo periodo nel territorio riminese. Ecco come è nata la rassegna "Duemilaeventi", già salutata da una buona partecipazione di pubblico con 27 spettacoli, di cui 3 in programma proprio nella tanto dibattuta Settimana rosa al castello malatestiano sotto il titolo di "Birriamo in rosa", tre eventi a partire dalle 19.



Venerdì 7 agosto si esibiscono Massimo Marches&Giornata Costa con “Miscellanea Beat”. In apertura di serata DJ Set con Camillo Cappellini. Sabato 8 Gianni Bardi con la “Commedy night ovvero Sagace Cabaret” e a seguire Andrea Amati band con l'omaggio al mitico Faber. In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri. Domenica 9 infine Alessandro Fariselli trio in “Soul Jazz”. In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri.



La sindaca Domenica Spinelli rivendica il ruolo di arcolaia con un «appello alle imprese dell'entroterra per lavorare concretamente, senza troppi tavoli istituzionali ma con azioni semplificate e tese a mettere in moto un'economia collaborativa (forse riferendosi all'invocazione dell'omologa di Riccione di un apposito tavolo di crisi per rinviare di un anno il mega evento, ndc). Il turismo è un'industria, pare ancora non l'abbiano capito a livello governativo, quindi quale migliore occasione se non questa di creare un cantiere turistico rurale che parta dalla Romagna e possa essere modello nazionale di sviluppo».