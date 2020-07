Brutta caduta in moto sul belvedere di Misano Adriatico: 39enne grave al Bufalini

Cronaca

Misano Adriatico

| 07:48 - 27 Luglio 2020

Un incidente dalla dinamica ancora tutta da chiarire quello di questa notte alle 2.49 a via Ponte Conca, sul belvedere di Misano Adriatico. Un 39enne è caduto in moto e ha riportato ferite attribuibili a un codice di massima gravità, tanto che l'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena d'urgenza. Coinvolto anche un 21enne che viaggiava con l'uomo, condotto all'ospedale di Riccione in codice uno. Sembra che la caduta sia stata causata dal passaggio improvviso di un animale. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.