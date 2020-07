Dal decreto Rilancio oltre 22 milioni ai comuni del Riminese per superare l'impasse coronavirus

Attualità

Rimini

| 17:32 - 26 Luglio 2020

Il senatore 5 Stelle Marco Croatti.

Oltre 22 milioni di euro divisi fra i 25 Comuni del Riminese, compresa una buona quota parte anche per l'ente Provincia. Sono le cifre contenute nel decreto Rilancio a sostegno degli enti locali per compensare le minori entrate registrate a causa dell'emenrgenza coronavirus. L'annuncio è del senatore del movimento 5 Stelle che in una nota precisa anche le cifre che saranno assegnate a ciascun ente. A partire dal Comune capoluogo, ovvero Rimini, che otterà la cifra più corposa, 9 milioni 476 mila euro. Segue Riccione con 3 milioni 688 mila euro e Cattolica con 1 milione 688 mila euro. In mezzo si incastra l'ente Provincia con uno stanziamento pari a 3 milioni 292 mila euro.







L'elenco dei contributi