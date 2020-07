Cronaca

16:38 - 26 Luglio 2020

Ancora un incidente grave tra auto e moto dopo quello di questa mattina a Viserba: alle 14.20 in via Rivarolo a Santa Maria in Cerreto (località Gaiofana) a Rimini. Ad avere la peggio un ottantenne, portato in ospedale in codice di massima gravità. Sul posto anche un'auto medicalizzata. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi sul posto.