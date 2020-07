Sport

Rimini

| 16:34 - 26 Luglio 2020

Enea Bastianini (foto 2017).

Podio tutto italiano e per due terzi riminese per la prima volta nella storia della Moto2, che si è corsa domenica a Jerez in Spagna. Il 22enne riminese Enea Bastianini è arrivato primo con 39'23" davanti all'urbinate Luca Marini (+2.153) e all'altro riminese Marco Bezzecchi (+3.243), entrambi dello Sky Racing team VR46.