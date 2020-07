Triathlon sprint in Alpago bellunese, Alessio Crociani sul podio con la medaglia d'argento

Sport

Riccione

| 14:55 - 26 Luglio 2020

Il giovane triatleta Alessio Crociani con al collo l'argento conquistato nella gara di oggi in Alpago (BL).

Doppia conquista riminese alla Silca Ultralite della società sportiva Vittorio Veneto, ospitata domenica 26 luglio in Alpago (BL) lungo le sponde e nel lago di Santa Croce. Alla Triathlon sprint gold silca cup, fra le prime gare multidisciplinari disputate in Italia dopo il lockdown, il 18enne riminese Alessio Crociani (categoria juniores per la TTR Riccione) ha fatto subito centro con un secondo posto sul filo della medaglia d'oro a 52 minuti e 17 secondi, appena 3 secondi dietro al 27enne Davide Uccellari (ha partecipato ai giochi olimpici di Londra 2012, ndc) che è arrivato primo con 52'14" davanti a Giulio Pugliese e all'altro riminese, il compagno di team Nicolò Strada arrivato quarto poco dietro a distanza di 23 secondi dal primo.



Crociani è uscito dalla frazione di 750 metri a nuoto nelle fredde acque del lago bellunese fra i primi, restando in testa sui 19,3 chilometri in bici giusto dietro a Uccellari e arrivando primo in zona cambio. Infine nei 5 chilometri di corsa è stato scalzato alla soglia del traguardo per una differenza davvero minima. Un argento che vale oro.





Classifica batteria Uomini