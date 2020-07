Schianto tra un'auto e una moto domenica mattina a Viserba monte di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:21 - 26 Luglio 2020

L'incidente di questa mattina a Viserba monte.

Poco dopo le 9 di domenica mattina una moto si è scontrata contro un piccolo furgone all'incrocio tra via Marconi e via Popilia di Viserba monte a Rimini. Il motociclista stava andando in direzione Ravenna mentre l'automobilista in direzione opposta: lo scontro è avvenuto sul lato destro del veicolo, lato passeggero. L'uomo alla guida della moto ha urtato la macchina in svolta lungo via Marconi ed è stato sbalzato sul vetro dell'auto cadendo qualche metro più in là, sul lato destro. Subito chiamati i soccorsi, il motociclista è stato portato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con diversi traumi ma in condizioni che non sarebbero preoccupanti. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.