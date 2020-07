Notte Rosa, i dubbi di Riccione, interviene Salvini: "il Sindaco avrà i suoi motivi"

Attualità

Riccione

| 15:15 - 25 Luglio 2020

Matteo Salvini.

"Non mi permetto di bocciare o promuovere le richieste dei sindaci, se il sindaco di Riccione ha fatto questa proposta avrà i suoi motivi per farlo e non vedo perché dovrei essere contro". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Bologna all'inaugurazione di una sede della Lega, ha risposto a una domanda sulla Notte Rosa sulla quale ha espresso forti dubbi la sindaca di Riccione, Renata Tosi. "Io sostengo le richieste dei sindaci - ha proseguito il segretario leghista - di qualunque colore politico, che sono in prima linea e hanno affrontato mille difficoltà durante il Covid e hanno mille difficoltà economiche adesso perché il Governo si è dimenticato dei sindaci".