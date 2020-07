Cinema: domenica arriva "Joker" all'Arena Lido della Darsena di Rimini

Eventi

| 13:30 - 25 Luglio 2020

La locandina del film.

Non solo cinema all’Arena Lido alla Darsena di Rimini che si conferma come punto di ritrovo ideale per tutti gli appassionati della settima arte che possono godere ogni sera di proiezioni di film di qualità su grande schermo, con possibilità di aperitivo prima del film, in collaborazione con i locali Come stai?, Darsena Sunset Rimini e Somar Lungo.



Domenica 26 luglio (ore 21.30) è in programma Joker, il pluripremiato (due Premi Oscar, due Golden Globes e Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia) film di Todd Phillips dedicato alla genesi dell’arcinemico di Batman, personaggio DC Comics, qui interpretato da Joaquin Phoenix, vincitore dell’Oscar e del Golden Globe come migliore attore protagonista. Il film. annovera anche la presenza di Robert De Niro nel ruolo di un presentatore televisivo, idolo di Arthur Fleck, colui che prenderà il nome di Joker, malvagio caratterizzato dalla risata isterica ed incontrollata. Prima della proiezione, alle ore 20.30 (compreso nel biglietto d’ingresso della serata) l’Arena Lido ospita lo show di Danza Acrobatica su teli della Compagnia aerea Flywheel -Rimini.



L'eleganza del tessuto, la grazia del cerchio e del trapezio si fonderanno alla danza per “ampliare” il corpo e il suo movimento portandolo al limite delle usuali capacità, in una performance realizzata sulla colonna sonora del film “Joker”, firmata da Hildur Guðnadóttir, premiato con Oscar e Golden Globe.







L’Arena Lido è un’ iniziativa promossa dal Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura, nell’ambito del progetto “E la chiamano Rimini” e sarà operativa dal 10 luglio al 30 agosto 2020, tutte le sere. L’Arena Lido è una delle più grandi strutture all’aperto della riviera, con circa 600 posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni Covid-19.



Al centro dell’offerta sono le proiezioni cinematografiche dell’ultima stagione e alcune anteprime in collaborazione con i gestori cinema di Rimini – Multiplex Le Befane, Cinema Fulgor, Cinema Settebello e Cinema Tiberio – coordinate da Notorius Rimini Cineclub.







Biglietti € 6,00 interi, € 5 ridotti (esclusi eventi speciali): prevendita online tramite Liveticket o direttamente alla cassa dell’Arena ogni sera a partire dalle ore 20.





L’ingresso con carrozzine/diversamente abili è sula rampa di accesso della fontana a forma di chiocciola (accesso passando sotto il ponte pedonale, sul lato sinistro dell’ingresso Darsena)