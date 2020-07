Ciclismo, Cassani: 'il Tour ha voglia di Italia' 

Sport

Rimini

| 13:01 - 25 Luglio 2020

Davide Cassani alla conferenza stampa di Rimini presso il Grand Hotel.

Quanto è vicina la Regione a portare il Tour de France in Emilia-Romagna? "Ci proviamo, ma non possiamo ancora dire quante probabilità ci sono - ha detto Davide Cassani, presidente di Apt servizi e ct della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Emilia-Romagna, a margine di una conferenza stampa a Rimini presso il Grand Hotel -: io penso che il Tour abbia voglia di partire dall'Italia, perché è una delle culle del ciclismo". "Nessuno c'è mai riuscito a far partire il Tour de France dall'Italia. Abbiamo avuto questo incontro e l'augurio e la speranza è questa", ha aggiunto Cassani che ha anche detto: "Se riuscissimo a portare il Tour in Emilia-Romagna sarebbe importante per tutti, perché ha una risonanza mondiale. Il nostro presidente, Stefano Bonaccini, ci sta lavorando e io cerco di dare il mio contributo".