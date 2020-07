Coriano: Notte Rosa all’interno del Castello Malatestiano. Il programma

Eventi

Coriano

| 12:48 - 25 Luglio 2020

Assessore Anna Pazzaglia con il sindaco Domenica Spinelli.

A Coriano, negli ultimi due anni passati, la Notte Rosa era stata dedicata ai bambini con la rassegna Arancionè la notte nella location speciale del Castello Malatestiano con luci e scenografie colorate. Una serata magica e speciale con lettura animata di favole e libri per i più piccoli , con video proiezioni e musica dal vivo .



Per il 2020 Coriano, festeggia la Notte Rosa , con tre diverse serate dedicate al pubblico più adulto, sempre nella cornice suggestiva del Castello . Tanta musica, cabaret e spettacoli non solo per la settimana della Notte Rosa ma per i mesi di luglio e agosto si alterneranno in tutto il territorio corianese. Attraverso il marchio Terre di Coriano, l’amministrazione comunale ha deciso di dare una spinta propulsiva all’economia del territorio organizzando attraverso la sinergia tra pubblico e privato e con l’aiuto di associazioni locali e professionisti dello spettacolo. La novità dell’estate 2020 è la rassegna Duemilaeventi , spettacoli diffusi tra agriturismi, poderi, oleifici, attività commerciali del territorio . Poi la rassegna Notti di mezza estate del Teatro Corte , trasferito nella Corte del Castello Malatestiano

Infine il Sangiovese Festival in edizione speciale in Piazza Don Minzoni con due serate dedicate alla musica e alla degustazione di vini e cibo a km zero .

Domenica Spinelli (sindaco): “ "La volontà di partire è prepotente", da sindaco ho la responsabilità di dare energia al territorio e all'economia. Con regole chiare e rispettose del momento che stiamo attraversando ma dando una spinta per far vivere una economia all'interno di un sistema. "Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità" (diceva Albert Einstein), l'entroterra è l'opportunità anche per la riviera e mai come in questi momenti bisogna rimboccarsi le maniche e pedalare tutti insieme verso la direzione della rinascita economica.

Come istituzioni dobbiamo puntare alla fiducia nel senso di responsabilità dei cittadini e guidare su regole equilibrate che in sicurezza permettano di dare spazio alle attività. Colgo l’occasione per ringraziare le tante attività che credono al progetto e soprattutto a tutti gli artisti che ci stanno accompagnando in questa bella stagione.”



Il programma



Venerdì 7 agosto Massimo Marches & Gionata Costa “Miscellanea Beat” Massimo Marches – Voce – Chitarre – Uke – Mandolino – Basso – Sampless Gionata Costa (Quintorigo) – Violoncello wah - Cori In apertura di serata DJ Set con Camillo Cappellini



Sabato 8 agosto 2020 Gianni Bardi “Commedy night ovvero Sagace Cabaret”. A seguire Andrea Amati Band “Omaggio a Faber”. Le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè Andrea Amati – Voce Massimo Marches – Chitarre Stefano Zambardino – Tastiere e Fisarmonica In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri



Domenica 9 agosto 2020 Alessandro Fariselli Trio Soul Jazz” Alessandro Fariselli – Sax Tenore Michele Guidi – Organo Fabio Nobile – Drums. In apertura di serata DJ set con Max Monti e Claudio Coveri