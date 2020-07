Misano, terminati i lavori alla rotonda tra via del Mare e viale della Stazione

Attualità

Misano Adriatico

| 12:31 - 25 Luglio 2020

Rotonda di via Roma a Misano.

Sono terminati oggi, sabato 25 luglio, i lavori di arredo della rotonda che a Misano fluidifica la circolazione fra via del Mare e viale della Stazione.



“Una città ordinata, pulita e quindi accogliente – dice Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico - rappresenta un valore di cui beneficiano residenti e turisti. L’Amministrazione compie atti quotidiani in questa direzione. Ogni lavoro di sistemazione degli arredi per il decoro della città è un ottimo modo per raccontarla a tutti coloro che la vivono. Il Comune si dedica con impegno a questa attività, allo stesso modo ognuno di noi cittadini deve agire con questa responsabilità, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno”.

Nella grande aiuola di circa 1200 mq, trovano posto la grande fontana incorniciata da un mosaico che il nuovo arredo e la nuova illuminazione valorizzano in modo particolare.



I boschetti precedenti sono stati sostituiti da due installazioni in acciaio ‘corten’ di sei metri che ricordano la città di Misano, leggibili dai mezzi che entrano nella zona turistica della città.



Alla base delle scritte ‘Misano’ un pavimento in pietra e una illuminazione a led che l’illumina nelle ore notturne.