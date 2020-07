Rimini: cocaina e marijuana nascosta tra i mobili del salotto di casa, arrestato un 42enne

Cronaca

Rimini

| 12:05 - 25 Luglio 2020

Carabinieri in servizio - immagine di repertorio.

Cocaina e marijuana nascosta in soggiorno in un appartamento a Rimini. I Carabinieri hanno arrestato un 42enne con precedenti. Da qualche tempo i militari lo tenevano sotto controllo e nella giornata di venerdì sono andati a casa sua per una perquisizione su indicazione del P.M. Davide Ercolani. Nell'abitazione, all'interno di un mobile della sala, i Carabinieri hanno trovato due involucri con circa 27 grammi di cocaina e altri due con 1,7 grammi di marijuana. Insieme allo stupefacente anche una bilancina elettronica di precisione. Il 42enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo ai domiciliari. Processato per direttissima, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 3500 euro.