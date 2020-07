Ultimo appuntamento al Verucchio Music Festival con "La ballata di John e Yoko"

Eventi

Verucchio

| 11:12 - 25 Luglio 2020

La ballata di John e Yoko.

Ultimo appuntamento per la XXXVI edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, con gli eventi ospitati come di consueto nella suggestiva piazza Battaglini, sul Sagrato della Chiesa Collegiata.

Gli spettacoli a Verucchio si svolgono nel pieno rispetto delle normative definite per i protocolli sanitari attualmente vigenti, permettendo agli spettatori di godersi gli eventi in piena tranquillità e sicurezza.

Domenica 26 luglio (ore 21.30, apertura porte ore 20.30) il Festival si congeda con La ballata di John & Yoko, spettacolo scritto dal giornalista Enzo Guaitamacchi che in qualità di narratore e musicista (assieme alla voce di Brunella Boschetti), con la partecipazione straordinaria di Omar Pedrini per il ruolo di John e Andrea Mirò per la parte di Yoko, rievocherà l'intera vicenda John Lennon-Yoko Ono, dalle origini al tragico finale, attraverso una curiosa ed interessante aneddotica, tante suggestive immagini storiche e una dozzina di canzoni bellissime.



New York, 8 dicembre 1980: cinque colpi di pistola esplosi a bruciapelo da un fan psicopatico mettono fine alla straordinaria epopea di John Lennon, il Beatle ribelle. Due mesi prima, aveva compiuto 40 anni. Al suo fianco, nell'agguato omicida al Dakota Building, la loro lussuosa residenza newyorkese, la moglie Yoko Ono, una delle figure più controverse nella storia del rock, colpevole (secondo alcuni) di aver provocato lo scioglimento dei Fab Four.



In realtà, quella tra John e Yoko è stata un storia d'amore intensa e travolgente, una delle più belle e significative del Novecento. Un sodalizio artistico, ideologico e spirituale tra due personaggi geniali che ha cambiato la vita di entrambi.

Dal primo incontro nella Indica Gallery ai bed-in pacifisti, dal matrimonio a Gibilterra alle vicissitudini newyorkesi, dai giorni della crisi e dei "week end" perduti alla rasserenata quiete famigliare sino al drammatico epilogo, La ballata di John & Yoko rivive più suggestiva e attuale che mai a 40 anni dalla morte di Lennon.