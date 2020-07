FOTO Pietracuta: choc, banca devastata. Esplosione per i soldi del bancomat

Cronaca

Bagno di Romagna

| 10:18 - 25 Luglio 2020

Esposo bancomat a Pietracuta di San Leo.

Un boato nella notte ha destato gli abitanti di Pietracuta di San Leo dove ignoti malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale di Rivierabanca, in via Gramsci. Erano le 3 e 30 circa, la deflagrazione è stata talmente potente che sono stati ingenti i danni all’edificio: mezza filiale è andata distrutta, detriti sono stati ritrovati anche al di là della strada. Cospicui anche il bottino, circa 20mila euro, con cui i malviventi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Verranno visionate le telecamere di videosorveglianza dalle cui immagini si cercherà di risalire all’identità degli autori del colpo. Proprio due settimane fa (11 luglio) un altro atto criminale sulla stessa via ai danni dell'ufficio postale quando i malviventi avevano fatto saltare in aria il postamat.