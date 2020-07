Ora è ufficiale, scuola al via il 14 settembre. Azzolina firma l'ordinanza

Attualità

Nazionale

| 07:40 - 25 Luglio 2020

Una lezione in classe.

La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21 dal 14 settembre. La data prevista dall'ordinanza vale per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Intanto a Rimini il Comune prepara le aule affinché tutto avvenga in sicurezza. Da lunedì prossimo partiranno i lavori nelle aule: 1 metro da bambino a bambino e 1,20 metri tra una fila e l’altra.