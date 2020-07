Irama, Francesco Gabbani, Samuel, Diodato e Ghemon sotto il sole di Riccione: ecco i live dell’estate

Eventi

Riccione

| 19:54 - 24 Luglio 2020

La presentazione degli eventi estivi di Riccione.

Spettacolo, sport, intrattenimento musicale e culturale: queste le declinazioni dell’estate di Riccione in partnership con Radio Dee Jay.

Gli spettacoli si terranno come di consueto in piazzale Roma dal 3 al 22 agosto “Sotto il sole di Deejay” che affianca e rinforza il motivo conduttore della scelta di comunicazione e immagine della Perla Verde in una estate così particolare: Sotto il sole di Riccione.

Irama, Francesco Gabbani, Samuel, Diodato e Ghemon, questi alcuni degli artisti che andranno a comporre la line-up dell’edizione 2020 dell’estate della Perla Verde.



Deejay On Stage non ha bisogno di presentazioni perché dalla sua nascita avvenuta grazie collaborazione di Linus con il Comune di Riccione, è diventato un format e un prodotto turistico riconosciuto a livello nazionale. In esso comunicazione e promozione si fondono in un'offerta di intrattenimento che coglie appieno, ogni anno, il ritmo della città, l'anima di Riccione e la sua musica, regalando agli ospiti, turisti e cittadini, show e momenti di puro divertimento con i protagonisti delle HIT dell'estate.

La firma prestigiosa della direzione artistica di Linus è già garanzia di unicità del progetto, pensato e confezionato ad hoc per la città della quale è divenuto ambasciatore da oltre 30 anni.



SPECIAL EVENTS - SPORT, MUSICA E SHOW

Saranno dieci gli appuntamenti con gli show e le serate di intrattenimento, diciotto quelli riservati al mondo dello sport e ai suoi appassionati. Lo sport ancora più protagonista questa estate nel palinsesto degli eventi: vengono proposti corsi e attività di fitness, wellness e corsa al mattino e al pomeriggio con particolare attenzione alle pratiche del dynamics stretch, pilates, yoga, run, group cycling, functional training, cardio tone e fit moving. Sempre in piazzale Roma.



GLI ORARI dello SPORT:

Il mattino: dalle 7.30 alle 11.00

Il pomeriggio: dalle 17.30 alle 20.30

(domenica sempre esclusa)

Dal 3 al 22 agosto piazzale Roma sarà il palcoscenico di show unici con la conduzione di Rudy Zerbi: interviste, presentazioni di libri, ospiti ed esibizioni unplugged, protagonisti dello sport e tanto divertimento accompagneranno l'amatissimo e atteso format di Deejay On Stage.



CONTEST DEEJAY ON STAGE

Non mancherà il Contest di Deejay On Stage, il talent di Radio Deejay dedicato alla ricerca di nuovi artisti che arriva alla sua sesta edizione non può mancare nella calda estate riccionese. Da Lunedì 27 Luglio tutte le modalità di iscrizione al contest si potranno trovare sulla pagina web di Radio Deejay e sui canali Social di DEEJAY ON STAGE.

L’appuntamento in Piazzale Roma è come sempre alle 21:30.





LA RADIO

In diretta dalla piscina ad Onde di AQUAFAN tutti i giorni (da lunedì al sabato) Rudy Zerbi dalle 10.00 alle 13.00 e Chicco Giuliani dalle 13.00 alle 16.00.





L’estate riccionese costerà all’amministrazione 150mila euro, evidentemente una cifra contenuta anche perché, come spiega Linus: “Sono gli stessi artisti che hanno voglia di esibirsi, che hanno voglia dei live: il lockdown ha pesato molto alla musica dal vivo”.









In audio Linus e il sindaco di Riccione Renata Tosi