Rimini: ancora un focolaio di Coronavirus sul lavoro, otto casi in una ditta di logistica

Attualità

Rimini

| 19:03 - 24 Luglio 2020

Nella giornata di venerdì 24 luglio si registrano nove nuovi casi e un decesso.

Nel riminese, bollettino di oggi (venerdì 24 luglio) dell'emergenza coronavirus registra nove nuovi casi, e, purtroppo, un decesso. Otto dei nuovi positivi, precisa rispetto a una precedente comunicazione la Regione, sono "lavoratori stranieri di una ditta della logistica nell'ambito di un focolaio circoscritto e sotto controllo. Tutti i nuovi contagiati si trovavano infatti gia' in isolamento. L'Ausl Romagna aggiunge che "nessuno di loro ha a che fare con il residence di Viserba", dove nei giorni scorsi e' esploso un focolaio. Il caso sintomatico fa invece riferimento a una paziente di fuori provincia, non turista, che ha leggeri sintomi ma e' in isolamento domiciliare. Oggi non si registrano guarigioni per cui i casi attivi sul territorio risultano 62.