Riccione Volley, dopo 22 anni il capitano Alessandra Ugolini lascia la squadra

| 18:51 - 24 Luglio 2020

Alessandra Ugolini con il presidente Giuseppe Tontini.

Se fossimo stati al Pala Nicoletti, sicuramente sarebbe partita una standing ovation per il capitano Alessandra Ugolini che dopo 22 anni vissuti sui campi da pallavolo, gran parte dei quali passati a Riccione, annuncia il ritiro, decidendo così di appendere al chiodo le ginocchiere. La squadra, della passata stagione, insieme allo staff tecnico e dirigenziale si sono ritrovati mercoledì sera presso i Bagni Rina 99 di Riccione. Un'occasione per potersi salutare ma anche per, la società, ringraziare Alessandra Ugolini per questi anni passati insieme, non solo per quello che ha conquistato in campo ma anche per la persona che si è sempre dimostrata di essere, un vero esempio per le più giovani. "Grazie Capitano, Riccione Volley sarà sempre la tua seconda casa"