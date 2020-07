Domenica sera a Riccione l'ex pornodivo Franco Trentalance diventa cuoco per scomessa

Eventi

Riccione

| 17:44 - 24 Luglio 2020

L'ex pornodivo italiano Franco Trentalance.

Grigliate roventi - è proprio il caso di dirlo - domenica sera alla beach arena di Riccione, quando a riscaldare l'atmosfera sarà un cuoco d'eccezione: Franco Trentalance, ex pornodivo e volto noto in TV, che oggi è un esperto personal coach e un prolifico autore di saggi e romanzi. Trentalance ha scelto la riviera romagnola per dedicarsi a sport e relax, prima di tuffarsi nelle riprese del suo prossimo progetto di biopic: un documentario sulla sua lunga carriera e oltre vent'anni ai vertici dell'intrattenimento per adulti.



Domenica 26 luglio, dopo aver perso una sfida a “doppio misto” sulla sabbia dei campi di beach tennis, Franco Trentalance paga la scomessa: dalle 18.30 si mette al servizio della griglia di Apescheria di Matteo Protti. La serata a Riccione, in spiaggia e all'aperto, in otteperanza alle norme e al distaziamento, è dedicata agli sportivi e ai turisti della cittadina romagnola: una grigliata di pesce con Trentalance.