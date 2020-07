VIDEO Violento scontro tra un auto e un furgone a Pietracuta, 21enne in gravi condizioni

Cronaca

San Leo

| 16:53 - 24 Luglio 2020

Violento scontro attorno alle 16 al bivio di pietracuta per San Leo, lungo la statale Marecchiese tra un giovane di 21 anni del posto alla guida di una Fiat Panda Rossa e un furgone di un privato. Sono in corso le operazioni di soccorso del giovane, in condizioni molto gravi: sul posto l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena. Il guidatore del furgone ha riportato ferite lievi. Sul posto anche un'ambulanza e i vigili del fuoco.



Ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente: il giovane stava procedendo da Rimini in direzione della Valmarecchia e pare che abbia perso il controllo del mezzo scontrandosi all'improvviso contro il furgone che stava scendendo dalla direzione opposta. Ipotesi al vaglio della polizia municipale, arrivata anche per gestire il traffico.