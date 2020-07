Riccione vuole il rinvio della Settimana rosa, la sindaca invoca l'unità di crisi in Prefettura

Attualità

Riccione

15:55 - 24 Luglio 2020

La grafica dell'edizione di quest'anno così dibattuta.

Dopo le prime polemiche dei giorni scorsi e a lettera con cui una mamma-medico chiedeva a gran voce il posticipo dell'evento, anche la sindaca di Riccione Renata Tosi si schiera ora dalla parte dei prudenti e chiede di convocare una riunione del tavolo tecnico di unità di crisi in Prefettura per «discutere dell'ipotesi rinvio della Settimana rosa al 2021 e qualora non sia possibile, chiediamo quantomeno di adottare uno stringente protocollo sanitario e di ordine pubblico a cui i territori possano adeguarsi in previsione dell'imminente evento, visto che on mi risulta alcun protocollo che unisca le misure sanitarie a quelle di pubblica sicurezza. Questa non è un'estate come le altre e credo proprio che la Settimana rosa dovrebbe come tutti gli altri eventi essere rinviata di un anno. Ma se non la si vuole spostare almeno pensiamo a come limitare i danni, a proteggere le nostre comunità».