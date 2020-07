Condomini attivi a Santarcangelo: 30 famiglie partecipano alla gestione degli spazi comuni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:21 - 24 Luglio 2020

La presentazione del progetto alla sede Acer di Rimini.

Condomini Attivi dà i primi frutti anche a Santarcangelo di Romagna, dove trenta famiglie della struttura di edilizia residenziale popolare (Erp) di via Ugo Bassi stanno prendendo parte ai tavoli di negoziazione per gestire degli spazi comuni condominiali e l’area verde, con l'obiettivo di aumentare la coesione sociale e favorire un sano protagonismo civico. Un traguardo apprezzato dall'assessore a servizi sociali, welfare ed edilizia residenziale Danilo Rinaldi, che annuncia: «L’edificio sarà interessato nei prossimi mesi da un intervento di riqualificazione energetica terminato il quale all’interno degli spazi comuni verrà ospitata una mostra fotografica con immagini tratte dal contest “Abitare popolare”».



Con il supporto dei mediatori sociali della cooperativa Fratelli è Possibile, il progetto giunto al secondo incontro vuole partire dalla sala comune - al momento poco utilizzata -, dall’area verde esterna che potrebbe vedere la nascita di un gruppo Civivo, fino alla cura delle pulizie delle scale e del porticato. Ai funzionari Acer il compito di tradurre in regolamento quanto stabilito dagli inquilini, mentre per il mese di settembre è prevista un’ulteriore assemblea per la verifica dei risultati e una festa finale a conclusione del progetto.