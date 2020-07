Raffiche di vento in Valmarecchia, a Novafeltria un grosso ramo cade sul parco dietro la piazza

Attualità

Novafeltria

| 14:08 - 24 Luglio 2020

Grossi rami caduti a terra nella piazzetta pedonale di via Garibaldi.

Grosso spavento attorno alle 13 venerdì pomeriggio a Novafeltria per la caduta del grosso ramo di un albero che adombrava i giardini di via Garibaldi, giusto dietro alla sede comunale. Dopo una prima preoccupazione che potessero essere state coinvolte delle persone, è stato sufficiente l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le porzioni più grosse e rimettere in ordine l'area, con il supporto dei carabinieri della stazione locale. Le forti raffiche di vento hanno fatto volare via tutti i segnali in corso Mazzini per segnalare i lavori in corso.



Per la giornata è stata diramata allerta arancione proprio per i forti e improvvisi movimenti d'aria. In serata è prevista anche la caduta di grandine.







Altri fenomeni



Attorno alle 12 sulla riviera riminese è caduta una grossa quantità d'acqua in pochi minuti che ha subito messo a dura prova la tenuta del manto stradale. a Quell'ora erano ancora molte le persone in spiaggia, sorprese dall'arrivo repentino del maltempo che ha oscurato nel giro di mezz'ora la spiaggia della riviera.



