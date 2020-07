Lavori alla stazione ecologica di Santarcangelo, chiusura da lunedì a giovedì

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:52 - 24 Luglio 2020

Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio la stazione ecologica (centro di raccolta) di via Scalone a Santarcangelo di Romagna rimarrà chiusa per lavori di asfaltatura. Da venerdì 31 luglio ritornerà pienamente operativa ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.



Durante i quattro giorni di chiusura sono a disposizione dei cittadini di Santarcangelo le stazioni di Bellaria, Poggio Torriana, Rimini e Verucchio. In tutti i centri di raccolta Hera è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto, ad esclusione di quello di Bellaria, dove non si possono portare gli inerti e i materiali ferrosi.