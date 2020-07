Gli spettatori del Galli rinunciano al rimborso di abbonamenti o biglietti: il teatro ringrazia

Attualità

24 Luglio 2020

Rimini è vicina al mondo del teatro, ai suoi artisti e alle sue maestranze. Lo dimostra il lungo elenco di spettatori che hanno rinunciato al rimborso della parte di abbonamento alla stagione teatrale non usufruita o del biglietto dello spettacolo annullato a causa dell’emergenza sanitaria, in parte volontariamente manifestata in parte no, forse anche per dimenticanza o per non conoscenza. Tant'è, il teatro ha deciso comunque di ringraziare indistintamente tutti i 360 "mecenati" citandoli uno a uno - quelli che hanno permesso di farlo - nel sito istituzionale.



«Il digiuno ‘forzato’ da spettacoli, concerti, mostre ha però avuto un effetto positivo: esserne privati ha fatto emergere ancora una volta quanto l’arte e la cultura siano indispensabili per la nostra quotidianità», sottolinea l’assessore alla cultura Giampero Piscaglia «per quanto internet e la tecnologia ci sia venuta in soccorso spingendoci a sperimentare nuove forme di veicolazione dei contenuti, niente può sostituire l’emozione di una performance dal vivo, di condividere lo spazio fisico con chi quell’arte la produce davanti ai nostri occhi».