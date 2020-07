Federico Mecozzi torna a casa al Verucchio Music Festival, solo posti in piedi

Eventi

Verucchio

| 12:17 - 24 Luglio 2020

Federico Mecozzi.

Federico Mecozzi ritorna ad esibirsi alla XXXVI edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, con gli eventi ospitati come di consueto nella suggestiva piazza Battaglini, sul Sagrato della Chiesa Collegiata.



Gli spettacoli a Verucchio si svolgono nel pieno rispetto delle normative definite per i protocolli sanitari attualmente vigenti, permettendo agli spettatori di godersi gli eventi in piena tranquillità e sicurezza.



Sabato 25 luglio (ore 21.30, apertura porte ore 20.30) ritorna sul palco di casa il polistrumentista verucchiese che presenta una rivisitazione della sua esperienza da solista, contenuta nell’album d’esodio “Awakening”, dopo le esibizioni al Festival con Ludovico Einaudi e l’affollato concerto solista del 2019. “Una sintesi tra la mia formazione classica – sottolinea il giovane musicista – e le mie esperienze di viaggio in giro per il mondo”. Mecozzi sarà accompagnato dalla sua band composta da Veronica Conti al violoncello, Anselmo Pelliccioni al violoncello e contrabbasso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino al pianoforte e Tommy Graziani, figlio di Ivan, alla batteria.







I posti a sedere sono esauriti, disponibilità di posti in piedi acquistabili presso Ufficio IAT Verucchio