Bellaria, meno burocrazia per chi organizza eventi gratuiti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:50 - 24 Luglio 2020

Ingresso del Comune di Bellaria.

L’Amministrazione Comunale, in un’ottica di semplificazione e sburocratizzazione, ha definito una nuova procedura rivolta a soggetti “non indetti nell’esercizio delle attività imprenditoriali e che organizzino eventi a carattere gratuito”: di fatto, quell’universo di soggetti del terzo settore, volontariato, associazioni, parrocchie che promuovono gran parte degli appuntamenti a carattere turistico e culturale di Bellaria Igea Marina.



Fino ad oggi, chi fosse impegnato nell’organizzazione di un evento di questo tipo, era chiamato ad accreditarsi utilizzando la piattaforma Suaper per ottenere le licenze del caso. Una procedura che la Giunta comunale ha inteso semplificare notevolmente dando un atto di indirizzo che integra i provvedimenti approvati nel 2017 e che di fatto, consente di adempiere semplicemente attraverso una comunicazione, compilando e trasmettendo un modulo editabile disponibile sul sito istituzionale. Ferme restando le prescrizioni previste dalle normative igienico sanitarie già approvate lo scorso anno di concerto con Azienda Ausl della Romagna, il rispetto dei protocolli anti Covid-19 e la sicurezza stessa delle strutture.

Parallelamente, lo stesso tipo di semplificazione è stata definita anche per quelle attività a carattere imprenditoriale impegnate nell’organizzazione di piccoli eventi per un pubblico al di sotto delle 200 persone: è il caso dei piccoli appuntamenti di intrattenimento, ad esempio organizzati da pubblici esercizi, a beneficio della clientela e della città tutta.La primissima occasione in ordine di tempo in cui la città e i suoi operatori potranno toccare con mano questo forte alleggerimento burocratico adottata a Bellaria Igea Marina, è la prossima Notte Rosa; con particolare riferimento alla cena che verrà organizzata in spiaggia nella serata del 7 agosto.