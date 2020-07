Sport

Cattolica

| 11:34 - 24 Luglio 2020

Foto dalla pagina facebook della società.

Il Cattolica Calcio S.M. non si iscriverà al prossimo campionato di serie D. La squadra nata nel 2019 da un'idea del Sindaco della città, cessa così la sua attività. Lo comunica la società tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del club giallorosso.



"Le insormontabili difficoltà incontrate in questi due ultimi anni per trovare un identità territoriale e sportiva sono naufragate di fronte all'invalicabile burocrazia di norme sportive che non consentono non solo il cambio di nome , ma anche la cessione o il conferimento del titolo ad una società italiana. Vengono meno cosi' i presupposti di continuità col progetto "Cattolica" intrapreso l'anno scorso e avviato col mille difficoltà tecniche e sportive che non ci hanno impedito comunque di fare calcio e portare la squadra alla salvezza. Si ringraziano tutti i calciatori e lo staff che hanno dimostrato di essere professionisti veri anche in queste ultime settimane difficili, tutti i collaboratori i tifosi e la città per l'ospitialità ricevuta".