Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:29 - 24 Luglio 2020

Un colpo da novanta per il Sant'Ermete, che ha ingaggiato il centrocampista classe 1992 Michele Ferrani, lo scorso anno al Torconca. Ferrani aveva vestito la maglia dei "verdi" nella stagione 2012-13, per poi proseguire la carriera tra Promozione ed Eccellenza con le maglie del Torconca, Vallesavio, Gabicce Gradara. Prima del Sant'Ermete, Ferrani aveva giocato in Serie D con il Real Rimini. Nel video le interviste di Daniele Manuelli, direttore del programma televisivo "Calcio di Rigore".