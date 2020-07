Rimini, regolamento di conti tra prostitute alle Celle, violenta rissa notturna

Cronaca

Rimini

| 11:00 - 24 Luglio 2020

Intervento del personale del 118

Rissa in via XXIII settembre all'incrocio con via Tonale a Rimini tra prostitute e alcuni uomini. I fatti sono accaduti nella notte tra giovedì e venerdì nella zona del distributore, vicino al ponte del deviatore. Sul posto sono giunti la Polizia e i sanitari del 118. La violenta litigata sembra sia scaturita per la gestione della zona da parte di due gruppi di prostitute spalleggiate dai loro protettori. Nessun ferito grave. A dare l'allarme alcune auto passate in zona che avevano notato il violento alterco.