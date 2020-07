Riccione, ruba uno zaino in spiaggia, bloccato dai Carabinieri

Cronaca

24 Luglio 2020

A spasso nottetempo con un arnese da scasso, ruba uno zaino ma viene rintracciato dai Carabinieri. Un 39enne di nazionalità marocchina è stato denunciato per furto. Un riccionese 37enne era in spiaggia quando ha scoperto che gli avevano rubato lo zaino. I Carabinieri di Riccione sono giunti sul posto e hanno rintracciato nel giro di poco il 39enne, nullafacente e pregiudicato, nascosto tra la vegetazione antistante la spiaggia. Addosso aveva un arnese per lo scasso. Lo zaino è stato recuperato nelle vicinanze e consegnato al legittimo proprietario.