Rimini, fogne piene di foglie, pericolo allagamento, la segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:26 - 24 Luglio 2020

La fogna intasata in via Rastelli - foto di un nostro lettore.

Fogne piene di foglie, melma e altro, la segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda via Rastelli a Rimini. L'accumulo del materiale nelle fogne non permette il corretto defluire dell'acqua. "Nei primi piani io 4 anni fa" scrive il nostro lettore "ho buttato via i mobili. Le fogne esterne le abbiamo aperte: sono strapiene di foglie e altro per forza si allaga tutto". L'appello del riminese è di far passare dei mezzi idonei ad aspirare il tutto e provvedere alla pulizia. "2 anni fa sono venuti, hanno aperto e raccolto foglie" ma passato del tempo "tutto come prima."









