Marignanese Calcio: depositata la domanda di iscrizione al campionato di Serie D

Sport

San Giovanni in Marignano

| 07:55 - 24 Luglio 2020

Il gruppo mentre festeggia, foto dalla pagina fb.

La Marignanese Calcio comunica che giovedì 23 luglio è stata correttamente depositata la documentazione integrale necessaria all’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2020/21. La conferma della iscrizione arriverà entro il 28 luglio dopo il vaglio da parte della Covisod.

Le dichiarazioni a caldo del Presidente Oscar Cervellieri: “Con il deposito della documentazione necessaria all'iscrizione in serie D, effettuata in data odierna, posso dire con orgoglio che siamo di fronte al giorno della storia per la Marignanese. Un campionato che ci riempie di orgoglio, consapevoli dell'enorme salto in alto che la nostra società ha fatto, ma voglio rassicurare i nostri tifosi che terremo alto l'onore dei nostri colori in giro per l'Italia.”