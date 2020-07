Morto in casa, ritrovato dopo quattro mesi consulente finanziario riminese

Cronaca

Rimini

| 07:50 - 24 Luglio 2020

L'uomo trovato in casa aveva 65 anni.

Non dava più notizie di sè dal marzo scorso e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Aveva detto che sarebbe andato ad una cena facendo poi perdere le sue tracce. Pochi giorni fa la macabra scoperta: in un appartamento a Rimini è stato rinvenuto il corpo di un consulente finanziario riminese di 65 anni. L'allarme è stato dato da un vicino che sentiva un cattivo odore provenire dall'interno. Secondo le prime ricostruzioni, come riportano il Resto del Carlino e il Corriere Romagna, si potrebbe trattare di un suicidio. Addosso all'uomo, che non avrebbe avuto né problemi di salute né finanziari, un biglietto scritto di suo pugno con le indicazioni per il suo funerale. Non è ancora stato deciso se disporre l'autopsia, date le condizioni del corpo.