Calici Santarcangelo brinda al nuovo format nel segno di Amarcord

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 07:30 - 24 Luglio 2020

Degustazioni in centro a Santarcangelo.

Pro Loco Santarcangelo e Città Viva annunciano le date di Calici Santarcangelo: si parte giovedì 6 agosto, con l’anteprima, a seguire venerdì 7 e sabato 8 agosto.

In questo anno davvero complicato per tutto e tutti, Santarcangelo di Romagna, in primis il Comune, Pro Loco e Città Viva hanno deciso di dare dei segnali importanti di ripresa e di desiderio di tornare alla normalità.



Tra questi segnali, c’è anche la realizzazione di un ricco calendario di eventi estivi, tra cui uno dei più attesi è Calici Santarcangelo, con modalità diverse e nel totale rispetto di tutte le normative necessarie.



L’atmosfera felliniana di Amarcord è stata scelta per caratterizzare le serate, condividere e costruire, grazie anche a Calici Santarcangelo, ricordi indimenticabili in un anno da rimuovere, per tornare a respirare la bellezza del nostro territorio.



Si parte con l’anteprima, giovedì 6 agosto con A cena allo Sferisterio: un menù prelibato gestito da quattro ristoranti della cittadina (Da Oreste, Da Mario, Lavatoio Bistrot, Trattoria Il Passatore), accompagnati dai vini delle cantine Villa Venti e SaDiVino, nella cornice suggestiva dello Sferisterio, immersi in un’atmosfera ammaliante dal sapore felliniano, grazie alla Filodrammatica Lele Marini, con Liana Mussoni che celebra i 10 anni del Circo Fellini, con l’eclettico Tiziano Corbelli come Cicerone della serata (posti limitati, prenotazione obbligatoria)



Venerdì 7 e sabato 8 agosto, sono invece in programma Degustazioni Itineranti, il nuovo format 2020 prevede esclusivamente tour guidati alla scoperta di 5 location suggestive, che ospitano un totale di 14 cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, musica dal vivo, i racconti delle guide specializzate, lo studio del cosmo con gli Astrofili Santarcangiolesi e le incursioni degli artisti della Filodrammatica Lele Marini (posti limitati e prenotazione consigliata).



Calici Santarcangelo c’è e vi aspetta, dal 6 all’8 agosto, per condividere la bellezza!

Organizzato dall’Associazione Pro Loco di Santarcangelo di Romagna; in collaborazione con l'Associazione Commercianti Santarcangiolesi Città Viva, MUSAS Museo Storico Archeologico di Santarcangelo, Fo.Cu.S Fondazione Culture Santarcangelo, Liana Mussoni, Filodrammatica Lele Marini, I Love Santarcangelo, Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Visit Romagna, Città Slow; con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna.