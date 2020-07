Meteo: allerta meteo per temporali. Sabato sole e temperature miti, poi aumento del caldo

Attualità

Rimini

| 20:14 - 23 Luglio 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 23/07/2020 ore 11:00



Venerdì 24 Luglio 2020



Avvisi: Allerta arancione di Protezione Civile per temporali.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare in aumento dal tardo mattino con addensamenti anche compatti.

Precipitazioni: sporadiche o assenti in mattinata, con aumento dell’instabilità a partire dai settori appenninici col passare delle ore. Tra primo pomeriggio e prima serata sviluppo di rovesci e temporali in movimento dalle zone interne fin sulla costa. Possibili fenomeni di forte intensità con grandine e raffiche di vento.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +19°C, massime comprese tra +29°C e +31°C.

Venti: variabili, in prevalenza settentrionali. Raffiche sino a forti a seguito del transito dei temporali, sia tra tarda mattinata e primo pomeriggio sia nelle ore successive fin sulla prima serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 25 Luglio 2020



Stato del cielo: Residui addensamenti tra notte e primo mattino, poi seguiranno cieli sereni o poco nuvolosi.

Precipitazioni: residui rovesci tra notte e alba, poi assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +17°C, massime comprese tra +23°C e +27°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali, localmente moderati lungo la costa nel pomeriggio.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 26 Luglio 2020



Stato del cielo: Sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +19°C, massime comprese tra +27°C e +32°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: il rinforzo dell’alta pressione determinerà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio, con temperature in graduale aumento fino a Giovedì 30 Luglio.

