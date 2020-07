Coronavirus: in Emilia Romagna 55 nuovi casi, focolai a Bologna e Rimini

Attualità

| 18:37 - 23 Luglio 2020

Dei nuovi contagi, 27 sono a Bologna e 11 a Rimini.

Aumenta ancora il conto dei contagi in Emilia-Romagna, per effetto dei nuovi focolai a Rimini (in un residence) e a Bologna (in una struttura per anziani).Sono 55 i nuovi casi, in piu' rispetto a ieri, di cui 32 asintomatici, per un totale di 29.350 positivita' riscontrate in Emilia-Romagna dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi contagi, 27 sono a Bologna e 11 a Rimini. Nel bolognese, in particolare, 15 sono relativi al nuovo focolaio emerso nella casa di riposo della cooperativa 'In Cammino': si tratta di tre operatori sanitari e 12 ospiti, in maggioranza asintomatici e tutti gia' in isolamento. Nel riminese, invece, degli 11 nuovi positivi, nove sono cittadini stranieri, tutti asintomatici, che vivono nel residence del capoluogo nel quale la Ausl nei giorni scorsi ha individuato e isolato un focolaio subito gestito, avviando i controlli necessari. La gran parte degli altri nuovi contagi sono comunque riconducibili a focolai o a casi gia' noti e a persone rientrate dall'estero. Si parla di un nuovo caso a Parma, tre a Reggio Emilia (tutti sintomatici), sei a Modena (di cui tre sintomatici), due a Ferrara (tutti sintomatici), tre a Ravenna (di cui due sintomatici), uno a Forli' e uno a Cesena. Nessun caso invece a Piacenza e Imola. Non si registrano neanche decessi oggi in Emilia-Romagna. I guariti sono 30 in piu', per un totale di 23.719 persone, l'81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioe' il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.350 ovvero 25 in piu' di ieri. Le persone in isolamento a casa sono in tutto 1.265 cioe' 28 in piu'. Scendono invece a sei i pazienti in terapia intensiva (uno in meno da ieri) e a 79 quelli ricoverati negli altri reparti covid (due in meno). I tamponi effettuati da ieri sono 5.585, per un totale di 597.289, a cui si aggiungono anche 1.461 test sierologici.