Coronavirus: a Rimini altri 11 casi, nove nel residence di Viserba

| 18:31 - 23 Luglio 2020

Sono 11 i nuovi casi positivi al coronavirus comunicati per oggi per la provincia di Rimini. Nove, precisa l'Ausl Romagna, sono residenti nel residence di Viserba dove e' scoppiato un focolaio. Sono tutti uomini e asintomatici, in isolamento domiciliare. Tutti i tamponi sono stati ora processati per cui la situazione "puo' definirsi, a conferma di quanto detto anche ieri, sotto controllo e circoscritta". Gli altri due casi non sono collegati a questa situazione e riguardano due contatti con casi noti, un uomo e una donna, , entrambi in isolamento domiciliare, uno con lievi sintomi l'altro asintomatico.