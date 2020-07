Il nuovo Rimini calcio di Alfredo Rota: aperto, inclusivo e condiviso

Sport

Rimini

| 18:16 - 23 Luglio 2020

Giorgio Grassi e Alfredo Rota.

Inclusivo, condiviso, aperto a idee e contributi, non soltanto economici. Il nuovo Rimini football club firmato Alfredo Rota parla un linguaggio progressista e ottimista, per quanto emozionato di fronte a una platea così folta di giornalisti. Le sue prime parole sono costellate non a caso da un aneddoto: «Al discorso durante la cena di natale parla sempre mia moglie più di me», una cifra della sua riservatezza e della sua introversione, sfumature caratteriali che cercherà di compensare attraverso il lavoro dell'ufficio stampa che al momento porta la firma di Giuseppe Meluzzi ma che presto potrebbe essere ulteriormente potenziato. Altri ruoli già assegnati sono quelli di Antonello Sammarco direttore generale, Alfio Pelliccioni direttore sportivo, Marco Mercuri segretario generale. Permangono le difficoltà a trovare un allenatore visto che tutti quelli contattati si riservano di scegliere in relazione al tipo di campionato a cui la squadra sarà ammessa in via definitiva.



«Sono lieto di essere qui e consapevole di aver assunto una grande responsabilità nei confronti di una società prestigiosa come il Rimini calcio. Cercherò di essere all’altezza per far sì che tifosi e società che crederanno e credono nel Rimini calcio saranno soddisfatti. In passato ho già sponsorizzato squadre di eccellenza e di quartiere, ma un impegno così importante non l’avevo mai preso. Non è mia intenzione prendere impegni solitari, voglio condividere questa sfida con chi avrà voglia di partecipare perché unendo e facendo sinergia si fa sicuramente meglio che non da soli». Dal giorno dell’acquisizione per serietà non ha rilasciato interviste a nessun giornalista proprio per poterlo fare in modo più aperto e chiaro.



Incalzanti le domande sui nomi degli imprenditori - riminesi e non - già certi di entrare nella compagine (Rota ha comprato il 100 per cento delle quote, ndc), sopratuttto sulla cordata Paesani che soltanto un mese fa aveva sciolto le riserve su un piano per traghettare la squadra fuori dall'impasse con la presidenza di Giorgio Grassi, che però all'ultimo aveva condiviso le sue difficoltà a reggere ancora la carica annunciando di fatto le sue dimissioni. «Non so chi fa parte di questo gruppo ma mi piacerebbe conoscerlo. Ho molta stima di Lucio, so che è un tifoso appassionato e non escludo un suo prossimo coinvolgimento nel progetto».



Il ricorso avverso la sentenza del Tar del Lazio è già stato impugnato: l'auspicio è poter risolvere la situazione a cavallo di ferragosto. La squadra nel dubbio si è già iscritta al campionato di serie D.