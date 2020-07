Prende vita e si accende l’estate riminese con tanti eventi: ecco cosa fare dal 24 al 26 luglio

Eventi

Rimini

| 07:19 - 24 Luglio 2020

Verucchio Music Festival (Immagine repertorio).

Cinema, musica, enogastronomia e tanti appuntamenti rigorosamente all’aria aperta per potersi godere questa calda estate riminese in assoluta sicurezza. Volete organizzarvi e non sapete cosa c’è da fare? Ecco qualche consiglio!





MANIFESTAZIONI E MUSICA ALL’APERTO





A Portoverde, come ogni venerdì, dalle 18 torna ‘Portovida’: il Lungodarsena si animerà fino a tarda serata con mercatino, musica e artisti di strada. Sempre domani, al Parco del Sole di Misano Brasile, alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo ‘Cabaret Show’, a cura di First Animazione.





A Riccione, ai Giardini dell’Alba è in programma sabato dalle ore 16 il Mercatino per hobbisti e curiosità mentre alle ore 18 l’appuntamento è con le bancarelle del mercatino in zona terme, lungo i viali Gramsci e San Martino. A Riccione Paese, per l’iniziativa Aperitivi d’Estate, spazio alla musica e al divertimento con dj set in piazzetta Parri alle ore 21 in compagnia delle curiosità del mercatino La Piazzetta delle idee. QUI tutte le info.





Secondo fine settimana per la XXXVI edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art che parte venerdì 24 luglio con Davide “Boosta” Dileo e il suo Boostology: il tastierista e co-fondatore dei Subsonica si presenta con “un concerto passeggiata per pianoforti ed elettronica”. QUI tutte le info.





Sempre al Verucchio Music Festival sabato è la volta di Federico Mecozzi, il giovane polistrumentista verucchiese ritorna a suonare “in casa”, questa volta in veste di solista, accompagnato dalla sua band. QUI tutte le info.





Sabato 25 luglio spazio alla grande musica a Morciano, in via Colombari, con un omaggio a uno dei cantautori italiani più amati di sempre: Rino Gaetano. Ad interpretare i suoi grandi successi, facendo cantare e ballare il pubblico, sarà la band dei "Caimani Distratti". Sul palco Beppe Ardito, voce e chitarra, Fabrizio Flisi, tastiere, Gianluca Fabbri, basso, Giacomo De Paolo - percussioni.







ENOGASTRONOMIA



Conto alla rovescia per l’edizione numero 20 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali a San Clemente. Primo appuntamento domenica 26 luglio con i vini di Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. (Trelilu - Cocktail di musica a vario genere del Nord Italia e divertimento tragicomico e surreale, per uno spettacolo tra il concerto e il cabaret). QUI tutte le info.







CINEMA IN ARENA





All’Arena Lido di Rimini un grande classico della letteratura ritorna sul grande schermo venerdì 24 luglio: si tratta di Piccole Donne di Louisa May Alcott, adattato dalla regista Greta Gerwig in un’ efficace versione con Saoirse Ronan, Emma Watson e Meryl Streep. Sabato 25 luglio l’Arena dedica la serata alla famiglia con la proiezione del lungometraggio d’animazione Il piccolo yeti di Jill Culton e Todd Wilderman, bella storia di amicizia nel segno della diversità.

Domenica, alle 21 torna il Cinema sotto le Stelle al parco del Sole di Misano Brasile con la proiezione della commedia “Il 7 e l’8”. Alle 22 ancora animazione in Piazza della Repubblica con lo spettacolo “Welcome Fire Show”. QUI tutte le info





A Riccione, per Cinema in Giardino, in viale Lazio, sabato ore 21 e 15 proiezione di Pinocchio, di Matteo Garrone, con Roberto benigni e Rocco Papaleo.

Domenica, alla stessa ora, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.





All’Arena della Regina di Cattolica venerdì proiezione di Piccole donne di Greta Gerwig e sabato La famiglia Addams di Barry Sonnenfeld. QUI info e biglietti.







CULTURA E MOSTRE





Gli incontri con gli autori, la storia balneare della città e l’attualità continuano a essere i protagonisti degli appuntamenti culturali Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione.

Venerdì 24 luglio alle ore 21 in piazzetta Parri per la rassegna "Paese dei Libri" l’autrice Hélène Blignaut presenta il libro "African Delirium

Sabato 25 luglio alle ore 21 al giardino di Villa Franceschi, Carlo Volpe con Armando Semprini e Vittorio Costa presenta "Riccione Marina. Memorie balneari del Novecento".

I temi dell’attualità sono al centro degli incontri del ciclo "Senza Paura" a cura dell’associazione Identità Europea. Domenica 26 luglio alle ore 21 sempre in villa Franceschi l’economista Nino Galloni, introdotto da Valerio Savioli, presenta "La crisi della crisi. Cause, sviluppi e scenari futuri di una crisi senza fine".





SPORT



Tre giornate di spettacolo anche in pista: il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ospiterà infatti il secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità. Le gare non saranno aperte al pubblico, ma l’adrenalina e il rombo dei motori si faranno sentire.





DISCOTECHE



L’estate del Musica Club Riccione si fa sempre più caliente. Il Mamacita conquista il nuovo tempio della musica con Max Brigante e tutto lo staff dei Roc Stars. Tutti i venerdì si balla al Musica Club con il party del Mamacita, format ricco di vitalità, dove il pubblico e gli artisti fanno parte dello stesso show.



Al Living Disco Dinner sabato Withe Party, è in programma la cena più divertente della Romagna con dj Minuz e la presentazione del remix di Vasco Rossi “Cosa succede in città” a cura di Dj Luca Zanarini; attenzione: tutti vestiti di bianco.



Sabato 24 luglio primo appuntamento con la one-night Horizons alla Villa delle Rose: in consolle Satori (live), Ayamoon e Dj Thor. Il sound di Djordje Petrovic aka Satori è definito ipnotico, misterioso, avventuroso e sensuale. Basti pensare al suo album ‘MAKTUB’, uscito nel 2017 su Crosstown Rebels, l’etichetta discografica di Damian Lazarus. QUI tutte le info.





