Fiere, Bonaccini: "Basta competizioni, Bologna e Rimini devono mettersi insieme" 

| 16:51 - 23 Luglio 2020

La fiera di Rimini.

La fiera di Bologna e quella di Rimini "bisogna che si mettano insieme. Ormai la dimensione fa la differenza nella competitività. Sono due fiere straordinarie, sono convinto che se cominciano a mettersi insieme, anziché competere tra loro, diventiamo una forza della natura". Lo ha detto il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini rispondendo a una domanda durante il road show 'Innovation days' del Sole 24 Ore. "Non c'è nessuna volontà di competere con Milano con la quale, in futuro, potremo anche collaborare - ha spiegato - se vogliamo come sistema Paese sfidare sistemi fieristici come quello tedesco o altri in Europa. La direzione di marcia per me è molto chiara: non possiamo decidere noi da soli come Regione, ma ho fiducia: il Governo si è impegnato insieme a Cassa Depositi e Prestiti a sostenere e dare una mano in un momento così difficile".