Rds play on tour summer fa tappa sabato a Cattolica

Eventi

Cattolica

| 16:50 - 23 Luglio 2020

La copertina del tour.

È partito dalla Lombardia il Rds play on tour summer in un percorso che abbraccerà l’Italia da nord a sud con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia della stazione radiofonica.



Sabato 25 luglio l'appuntamento è a Cattolica tra le ore 11 e le 14 con una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “REGIONIAMOCI SU” e “DIARIO DI VIAGGIO" ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.



Grazie al nuovo ed innovativo format, RDS ha voluto anche quest’anno essere presente e incontrare gli ascoltatori - nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune - portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola, attraverso un tour itinerante che andrà ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.