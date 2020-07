"Andrà tutto in... musica" a San Leo tra bossa nova, jazz, blues e rock

Eventi

San Leo

| 16:48 - 23 Luglio 2020

Un concerto di musica classica a San Leo.

La musica ancora protagonista delle serate estive di San Leo. La rassegna “Andrà tutto in… Musica” prosegue con successo e venerdì 24 luglio alle 21.00 in Piazza Dante Alighieri propone i “Miss Evelyn Duet”.



Il concerto sarà un viaggio musicale nello spazio e nel tempo: dai classici italiani alle sonorità sudamericane della Bossa Nova, dalla tradizione alla modernità, in una rilettura “jazzy” delle canzoni che hanno saputo restare impresse nella memoria e di quelle che forse ci rimarranno.



Il fine settimana in musica prosegue anche Sabato 25 luglio alle 210 con “Claudia Cieli acoustic duo”. Il duo, composto dalla splendida voce di Claudia Cieli accompagnata magistralmente al pianoforte dal maestro Mirco Picchi, realizzerà un “viaggio” musicale tutto da ascoltare, tra i migliori classici del pop e dello swing. (Mina, W. Houston, Giorgia, Patty Pravo)



Domenica 26 luglio, sempre alle 21.00, verrà invece recuperato l'appuntamento in programma venerdì scorso che per una perturbazione meteorologica era stato rimandato.

Si tratta del concerto del “Paolo Pedretti rock'n Blues trio”. In piazza Dante, proprio sotto la magnifica Fortezza di San Leo, gli artisti Marco Monterosso (Chitarra e Voce), Corrado Peluso (Pecussioni e Voce) e Paolo Pedretti (Lead Guitar) ripercorreranno le canzoni di grandi artisti come: Stones, Pink Floyd, Joe Cocker, Chuck Berry, Elvis, BB king, Clapton, e tanti altri in chiave Rock'n Blues.



Gli eventi saranno visibili dai locali situati nella Piazza Dante Alighieri e da quelli di via Michele Rosa. L'ingresso è libero ma la prenotazione obbligatoria a 0541 926967 oppure info@sanleo2000.it.