Riccione via treno è la meta più cercata dagli italiani a giugno: seguono Sanremo e Viareggio

Attualità

Riccione

| 16:43 - 23 Luglio 2020

Riccione, Sanremo, Viareggio ma anche Cervia, Rimini e Cattolica: sono soltanto alcune delle località più ricervate su Trainline1, app leader dei viaggi in treno e pullman in Europa, che ha registrato un balzo del 118% di ricerche nel mese di giugno rispetto a maggio, quando l'Italia era ancora sottoposto a restrizioni sugli spostamenti, soprattutto fra le regioni.



Il podio coinvolge tre tra le più rinomate regioni che ogni anno accolgono turisti dall’Italia e dall’estero: Riccione con +771% di ricerche soprattutto via treno; Sanremo in Liguria con +428%; Viareggio, meta turistica toscana per eccellenza che ha registrato +352% di ricerche rispetto a maggio. Emilia Romagna, Liguria e Toscana sono le tre regioni più ricorrenti nella classifica delle quindici località di mare che hanno visto un aumento di ricerche per viaggi in treno più importante. L’Emilia Romagna è la regione più “gettonata” con Cervia (+234%), Rimini (+193%) e Cattolica (+171%) rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto con un’ulteriore presenza in tredicesima posizione con Bellaria Igea Marina (+93%). La Toscana torna in questa “Top 15” con Orbetello (+162%) in decima posizione.







La top ten