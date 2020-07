Samorani e Stanchini disertano i consigli dell'unione dei Comuni: via all'esclusione dal consesso

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:35 - 23 Luglio 2020

I consiglieri di minoranza a Santarcangelo Domenico Samorani e Gabriele Stanchini.

I gruppi consiliari di maggioranza Pd Santarcangelo Più Santarcangelo e Pensa-Una Mano per Santarcangelo impugnano lo statuto dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia per dichiarare decaduti i due consiglieri Domenico Samorani e Gabriele Stanchini per non aver partecipato a nessuna delle sedute convocate fin dal loro insediamento in seno al consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna. «Eletti in rappresentanza dell’opposizione disertano sistematicamente le sedute e non hanno partecipato a un solo appuntamento. Si tratta di un’incresciosa mancanza di rispetto verso il loro ruolo istituzionale e nei confronti di un'Unione che negli ultimi tempi sta vivendo un momento di riassetto per rendere più efficienti i servizi erogati ma che nonostante le difficoltà legate anche all'emergenza Coronavirus si è riunita in videoconferenza. Èsingolare che sui giornali e i social i due consiglieri e le loro forze politiche lamentino spesso disattenzione verso i più bisognosi, ma quando si tratta di discutere e votare apposite contromisure lascino vuota la loro sedia». Che a quanto pare sarà presto lasciata libera per altri rappresentanti istituzionali.